Usa: Manafort condannato ad un totale di 7 anni e mezzo di carcere (2)

- Inoltre un giudice di Manhattan ha spiccato contro di lui 16 capi di accusa. Tra i reati contestati quello di frode nel campo dei mutui ipotecari ai danni dello stato di New York. Nel caso venisse condannato Manafort non riuscirebbe ad evitare il carcere nemmeno se il presidente Usa decidesse di concedergli la grazia per i reati federali commessi. I procuratori federali hanno affermato di sospettare che Manafort possa chiedere la grazia per ottenere la libertà, possibilità che la Casa Bianca non ha escluso a priori. Alla domanda sulla possibilità di concedere la grazia, Trump ha risposto che "non ci ha nemmeno pensato", anche se ha aggiunto di stare "molto male" per il suo ex capo della campagna elettorale. (Was)