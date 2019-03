Brasile: caccia ai mandanti omicidio Marielle Franco tra perquisizioni, sequestri e interrogatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette sono finiti il sergente della polizia militare riformato Ronnie Lessa di 48 anni, e l'ex ufficiale della polizia militare Elcio Vieira de Queiroz di 46 anni. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a premere il grilletto sarebbe stato il sergente in pensione Ronnie Lessa mentre Elcio era alla guida dell'auto usata per l'agguato. Lessa è stato arrestato alle 4,00 del mattino nella sua casa del condominio Vivendas da Barra, nel quartiere carioca di Barra da Tijuca, lo stesso edificio dove abita il presidente della repubblica Jair Bolsonaro. Gli investigatori non sono stati ancora in grado di ricostruire le motivazioni e i mandanti dell'esecuzione. Nel corso dell'operazione sono state eseguite numerose perquisizioni e sequestri di documenti oltre che telefoni cellulari, notebook, computer, armi e munizioni. Gli investigatori sperano che gli indagati possano collaborare alle indagini. Dal canto loro i due hanno negato ogni addebito e la difesa si Lessa ha detto che non ci sono prove contro il proprio assistito. (Brb)