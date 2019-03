Usa: New Mexico punta ad azzerare emissioni di carbonio entro il 2045

- Il New Mexico, stato ricco di combustibili fossili, punta a diventare un leader nazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici puntando ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2045. I legislatori statali hanno approvato un piano per il rapido passaggio verso fonti rinnovabili come il solare e il vento. Il piano è considerato ancora più ambizioso rispetto a quello in California. Il New Mexico potrebbe presto usare molto meno carburante fossile. Anche se il New Mexico lo sta ancora producendo. La legislazione ridisegnerà il settore energetico dello stato imponendo alle utility statali di utilizzare elettricità solo da fonti prive di carbonio, come il fotovoltaico e l'eolico, entro il 2045. La California e le Hawaii sono gli unici altri stati con l'obiettivo di diventare al 100 per cento senza emissioni di carbonio, anche se anche altri stati stanno attualmente considerando obiettivi simili. Poche ore prima che venisse approvato il disegno di legge, sono stati rilasciati nuovi dati che mostrano una produzione record in New Mexico di 246 milioni di barili di petrolio nel 2018, per la maggior parte esportata. La produzione di petrolio, in gran parte nelle terre federali, è trainata da un importante aumento di petrolio e gas nell'angolo sud-orientale dello stato. (Was)