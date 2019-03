Brasile: Bolsonaro, approvazione riforma previdenza entro il primo semestre dell'anno (2)

- La riforma della previdenza costituisce un passaggio fondamentale per la tenuta dei conti pubblici e, di conseguenza, per le prospettive economiche del paese. Trattandosi di un emendamento costituzionale (Pec), la riforma la legge dovrà essere votata con procedura rinforzata, in due turni alla Camera e poi al Senato, con il sostegno di almeno due terzi dei deputati e dei senatori per ogni voto. Il testo originale, depositato il 20 febbraio al parlamento, rispondeva a un accordo trovato tra il presidente Bolsonaro, il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, il ministro della Casa civile Onyx Lorenzoni, il sottosegretario al Welfare e al Lavoro, Rogerio Marinho, e il sottosegretario alla presidenza, Carlos Alberto dos Santos Cruz. I negoziati interni al governo avevano stabilito un'età minima pensionabile di 65 anni per gli uomini e di 62 per le donne. Inoltre si è deciso di fissare a dodici anni il periodo di transizione per l'entrata in vigore della riforma. (segue) (Brb)