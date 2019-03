Brasile: Bolsonaro, approvazione riforma previdenza entro il primo semestre dell'anno (3)

- La ratio del provvedimento la spiegava lo stesso Bolsonaro in un discorso alla nazione. "Ricchi e poveri, impiegati pubblici, politici o lavoratori privati, tutti seguiranno le stesse regole di età e tempo di contribuzione. Rispetteremo le differenze, ma non escluderemo nessuno. Chi guadagna di più contribuirà di più, chi guadagna di meno contribuirà ancora meno", ha detto il presidente rivendicando la virtù di una legge che semplifica la giungla di parametri e condizioni retributive, legati ad esempio a categorie professionali e collocazioni geografiche. Il nuovo sistema richiederà "un po' più di ciascuno di noi", ma garantirà il futuro del paese, ha detto il presidente. In ultimo il capo di stato ha informato che il regime pensionistico per i militari sarà riformato ma separatamente. (Brb)