Usa: governatore della California sospende pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato della California, negli Stati Uniti, ha salvato la vita di oltre 700 persone nel braccio della morte sospendendo l'utilizzo della pena capitale. L'annuncio è stato fatto mercoledì dal governatore della California, il democratico Gavin Newsom, in un comunicato stampa. "Il governatore Gavin Newsom ha firmato oggi un ordine esecutivo che stabilisce una moratoria sulla pena di morte in California", si legge nella nota. L'ordine esecutivo richiede anche il ritiro dei protocolli di iniezione letale della California e la chiusura immediata della stanza delle esecuzioni nella prigione di stato di San Quentin. "L'omicidio intenzionale di un'altra persona è sbagliato e, in qualità di governatore, non supervisionerò l'esecuzione di nessun individuo", ha detto Newsom. (segue) (Was)