Brasile: governo taglia 21mila posizioni tra consulenze e incarichi fiduciari e benefici

- Il governo brasiliano ha disposto il taglio di consulenze, incarichi fiduciari e benefici economici derivanti da mansioni affidate in via straordinaria per oltre 21 mila dipendenti pubblici ai vari livelli dell'amministrazione federale. Secondo i calcoli del governo i tagli porteranno a un risparmio di 194 milioni di real (50 milioni di dollari) alle casse dello stato. Ulteriori 12.408 consulenze saranno tagliate il 31 luglio. Nel caso di bonus, 1.487 sono vietati a oggi, 2.001 non possono essere concessi dal 30 aprile e quattro al 31 luglio. "Il taglio di 21 mila incarichi, funzioni e consulenze non influenzerà la fornitura di servizi pubblici, le posizioni che sono essenziali per l'esecuzione del lavoro a vantaggio dei cittadini sono state mantenute", ha detto il sottosegretario speciale per la sburocratizzazione, gestione e governo digitale del ministero dell'Economia, Paulo Uebel in una nota ufficiale. (segue) (Brb)