Canada: governo vieta ai Boeing 737 Max di volare nello spazio aereo canadese

- Il Canada ha emesso un divieto di volo per tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 e Max 9, impedendo l'accesso nel suo spazio aereo fino a nuovo avviso. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Marc Garneau, in seguito ai problemi di sicurezza riscontrati dopo i due incidenti mortali che hanno coinvolto l'ultimo modello Boeing 737. "Questo avviso di sicurezza limita i voli passeggeri commerciali da qualsiasi operatore aereo, sia nazionale che estero, degli aerei Boeing 737 Max 8 e Max9 dall'arrivo, partenza o sorvolo dello spazio aereo canadese", ha detto ai giornalisti Garneau. Air Canada ha 24 aerei Boeing 737 Max 8 nella sua flotta. Il Canada è stato uno degli ultimi paesi a mettere a terra temporaneamente l'aereo, in seguito al recente incidente dell'Ethiopian airlines che ha provocato la morte di tutti i 157 passeggeri a bordo, tra cui 18 canadesi. Si tratta del secondo disastro aereo in cinque mesi che coinvolge il Boeing 737 Max. Subito dopo l'annuncio del ministro dei Trasporti anche gli Stati Uniti hanno adottato la stessa precauzione mettendo a terrà tutte le ultime versione del modello 737 del costruttore statunitense di aeromobili. (Res)