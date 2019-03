Canada: liberali impediscono una seconda interrogazione di Wilson-Raybould su caso Snc-Lavalin (2)

- I conservatori, insieme all'opposizione, avevano chiesto un dibattito emergente per discutere specificamente l'invito a Wilson-Raybould per rispondere alle testimonianze di Gerald Butts, ex segretario principale del primo ministro, Michael Wernick, alto burocrate canadese, e Nathalie Drouin, vice procuratore generale. Wilson-Raybould ha già detto al comitato di esser disposta a riapparire. L'ex esponente del governo liberale di Justin Trudeau ha detto che "spontaneamente" si renderebbe disponibile a fornire una documentazione aggiuntiva, visto che la sua precedente testimonianza "non era un resoconto completo ma solo un sommario dettagliato". I deputati dell'opposizione hanno chiesto che Wilson-Raybould torni in commissione per testimoniare di nuovo, insieme ad alcuni funzionari dell'ufficio del primo ministro. Davanti alla commissione, l'ex ministro della Giustizia ha detto di essere stata sottoposta a “pressioni incessanti” e “minacce velate” per interferire nel processo penale a carico del gigante dell'ingegneria, Snc-Lavalin. (Res)