Corruzione: Morra (M5s), chiudere Anac? Proposta FI lontana da realtà

- Il senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, in un post su Facebook scrive: "Forza Italia propone di chiudere l’Anac e di cacciare Cantone. Secondo il partito di Berlusconi i controlli anticorruzione sugli appalti bloccherebbero le opere, causando perdita di posti di lavoro. Non commento dichiarazioni tanto lontane dalla realtà. Voglio però dare la mia opinione sul soggetto di tale attacco". Quindi, Morra afferma: "Il presidente Cantone ha sempre svolto un lavoro puntuale, ma l'Anac è pur sempre un'autorità amministrativa, non avendo poteri giudiziari, ed è compito del Parlamento fornire a chi deve contrastare la corruzione codici migliori di quelli attuali. Vanno combattute le intestazioni fittizie di società, i prestanomi dietro cui si nascondono soggetti dediti al crimine economico ed i tentativi di impedire controlli rigorosi da parte della magistratura. Le nostre leggi consentono finalmente operazioni con agenti sotto copertura, uno strumento che ho sempre ritenuto efficace - non quanto l'agente provocatore- per contrastare la corruzione nelle opere". Il presidente della commissione Antimafia poi conclude il suo post e sottolinea: "Certo, so io per primo che ciò non fermerà la propensione a barare tipica di tanti operatori, e che sarà una rincorsa continua fra legalità e corrotti. Ma questa guerra va combattuta, non ipocritamente abbandonata". (Rin)