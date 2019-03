Usa: Trump ordina la messa a terra della flotta Boeing 737 Max (2)

- Degli oltre 370 jet Boeing 737 Max che volano in tutto il mondo, 74 sono pilotati da compagnie aeree statunitensi, secondo la Faa che, dopo l'annuncio della Casa Bianca, ha rilasciato una dichiarazione che conferma l'ordine ufficiale. "La Faa sta ordinando la messa a terra temporanea di aeromobili Boeing 737 MAX operati da compagnie aeree statunitensi o nel territorio degli Stati Uniti". "L'agenzia ha preso questa decisione in seguito al processo di raccolta dei dati e alle nuove prove raccolte sul sito e analizzate oggi. Questa prova, insieme a dati satellitari recentemente raffinati disponibili alla Faa questa mattina, ha portato a questa decisione". La dichiarazione afferma che la messa a terra rimarrà in vigore "in attesa di ulteriori indagini, compreso l'esame delle informazioni dai registratori di dati di volo dell'aeromobile e dai registratori vocali della cabina di pilotaggio". (segue) (Was)