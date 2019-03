Usa: governatore della California sospende pena di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California così facendo segue Oregon, Colorado e Pennsylvania diventando il quarto stato Usa ad avere imposto un divieto governativo sulla pena di morte. Dal 1978, lo stato Usa più popoloso ha speso 5 miliardi di dollari in un sistema a sostegno della pena capitale che ha giustiziato 13 persone, si legge nel comunicato. Nel 2016, gli elettori della California hanno respinto un'iniziativa di voto che avrebbe abrogato la pena di morte, e invece hanno votato per accelerare le esecuzioni dei detenuti attualmente seduti nel braccio della morte. (Was)