Italia-Cina: Borghi (Lega), sistema rapporti delicato, serve prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Bilancio della Camera e deputato della Lega, Claudio Borghi, ospite di "Otto e mezzo" su La7, ha affermato: "Siamo molto indietro nelle relazioni con la Cina per portare lì le nostre aziende, rispetto ad esempio alla Germania: la Merkel ci è andata 11 volte con il 'codazzo' di imprenditori tedeschi. Avremmo la possibilità di recuperare però stiamo parlando di un sistema di rapporti molto delicato. Queste cose non vanno fatte in modo troppo affrettato, è necessario essere prudenti e fare maggiori approfondimenti".(Rin)