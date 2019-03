Centrodestra: incontro Lega-Fd'I-FI, candidati comuni in capoluoghi al voto

- Si è tenuto oggi un incontro informale tra i rappresentanti della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per valutare le proposte, provenienti dai territori, in ordine alle candidature nei comuni capoluoghi di provincia dove si voterà in primavera. Lo riferisce una nota al termine del vertice a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. "Si è registrata una sostanziale volontà di indicare in tutti i capoluoghi, candidati comuni così come prospettato dai dirigenti dei partiti di centrodestra nelle città interessate". (Com)