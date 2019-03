Governo: Conte, in via di definizione Sblocca cantieri, determinati a fare presto e bene

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, via Twitter informa: "In via di definizione gli ultimi dettagli sul decreto Sblocca cantieri. Venerdì avrò incontri molto importanti con regioni, enti locali, parti sociali e l’Ance. Fondamentale e necessaria la sinergia tra i diversi attori in campo. Siamo determinati - conclude il premier - a fare presto e bene". (Rin)