Milano: Cocco, obiettivo sarà 65 per cento certificati digitali entro 2021

- L'assessore alla trasformazione digitale e ai servizi civici Roberta Cocco, a margine dell'evento di inaugurazione della Milano Digital Week al Base, ha parlato degli obiettivi del percorso di digitalizzazione del Comune di Milano: "Entro il 2021 l'obiettivo è raggiungere il 65 per cento dei certificati in digitale, ma poi bisogna lavorare sull'educazione digitale, anche con un bando per chiedere aiuto alla città per fare questo tipo di educazione". "Il Comune da solo non ce la fa - ha concluso Cocco - bisogna lavorare tanto per includere perché il digitale deve essere inclusivo".(Rem)