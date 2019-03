Ue: Cicu (FI), votiamo compatti per estradizione Casimirri

- L'europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu, in una nota, afferma: "Domani durante la plenaria di Strasburgo mi aspetto un voto compatto di tutti i colleghi europarlamentari per chiedere e ottenere dal Nicaragua l'estradizione del terrorista rosso Alessio Casimirri. La latitanza di Casimirri è una ferita ancora aperta per le famiglie delle vittime e per tutti gli italiani. Dobbiamo fare giustizia e porre termine alla sua latitanza". Quindi, Cicu conclude: "Dal Parlamento europeo può arrivare un messaggio chiaro anche al governo italiano affinché faccia quanto è nelle sue prerogative per riportare l'ex brigatista in Italia e restituirlo alla giustizia".(Com)