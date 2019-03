Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 14 marzo:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres.Marco Chessa) la II Commissione (pres.Roberto Malanca) la III Commissione (pres.Andrea Russi) la IV Commissione (pres.Antonino Iaria) la V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: 1) Delibera "Indirizzi per l'esercizio 2019 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili"; 2) Delibera "Tariffe del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020"; 3) Delibera "Indirizzi per l'esercizio 2019 del sistema tariffario della ristorazione per la scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado).; 4) Delibera "Regolamento delle entrate tributarie"; 5) Delibera "Tasi (Tributo per i servizi indivisibili). Approvazione delle aliquote per l'anno 2019; 6) Delibera "Imu (Imposta municipale propria). Approvazione delle aliquote per l'anno 2019.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della IV Commissione (pres.Antonino Iaria). Odg: Approfondimento Interpellanza "Applicazione del reddito di cittadinanza alle persone senza fissa dimora". Con la I Commissione (pres.Marco Chessa) e la III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: Dati di aggiornamento sull'impatto del Rei (Reddito di inclusione) sulla popolazione del comune di Torino.Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Progetto speciale Piano regolatore generale. Presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare di revisione del vigente Prg.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Servizi pubblici locali (pres.Monica Amore) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Aggiornamenti sul piano industriale di Gtt spa. (segue) (Rpi)