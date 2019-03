Usa: Trump ordina la messa a terra della flotta Boeing 737 Max

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso un ordine esecutivo mercoledì che mette a terra tutti i Boeing 737 Max, dopo il secondo grave incidente aereo accaduto in cinque mesi. “Stiamo per emettere un ordine di divieto di volo del 737 max 8, del 737 max 9 e degli aerei associati a quella linea”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha detto di aver parlato con il ceo di Boeing, Dennis Muilenburg, il segretario dei Trasporti Elaine Chao e il capo della dell'agenzia federale per l'aviazione Usa (Federal aviation administration, Faa), Daniel Elwell. “Sono tutti d’accordo con l’azione. Ogni aereo attualmente in volo andrà a destinazione e in seguito sarà messo a terra fino a nuovo ordine”, ha detto il presidente. Dopo l’annuncio di Trump le azioni di Boeing sono scivolate di oltre il 2 per cento. “Stiamo facendo tutto il possibile per comprendere la causa degli incidenti in collaborazione con gli investigatori, implementare miglioramenti della sicurezza e contribuire a garantire che ciò non accada di nuovo”, ha detto il ceo Dennis Muilenburg in una nota. (segue) (Was)