Brasile-Paraguay: revisione trattato centrale idroelettrica Itaipu, per Abdo "sarà una sfida" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano vuole rivedere l'allegato C del trattato sullo sfruttamento della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu che garantisce al momento prezzi molto più bassi per l'approvvigionamento di energia per Assuncion. La centrale bi-nazionale Brasile e Paraguay ha un budget annuale di 3,5 miliardi di dollari, dei quali il 70 per cento è destinato al pagamento del debito della costruzione, da restituire entro dicembre 2022, quando scade nell'allegato C del trattato. Il governo Bolsonaro non vuole attendere il 2022 e ha formalizzato la richiesta di livellare i prezzi per entrambi i paesi, anzitempo. i negoziati con il paese vicino sono in stallo perché le autorità del Paraguay resistono ad accettare un aumento di oltre il 30 per cento della spesa per la corrente elettrica. (segue) (Brb)