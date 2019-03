Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (2)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Rios ha quindi parlato delle "falsità dei burocrati incapaci di vedere la realtà, prigionieri di pregiudizi ideologici e pronti ad eseguire uno spartito che porta alla distruzione delle nostre istituzioni". Lo ha fatto in aperto riferimento agli esponenti della politica che portano avanti una politica di memoria, verità e giustizia nei confronti dei crimini commessi all'epoca della dittatura militare. L'ex militare ha affermato che "l'esercito deve mantenersi al margine da ogni tipo di lotta politica e partitica" e che si tratta di un'istituzione che "appartiene allo Stato nazionale" e che "rispetta la Costituzione e le leggi nazionali". (segue) (Abu)