Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (3)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - La destituzione del comandante in capo dell'Esercito da parte del presidente Tabaré Vazquez, e il suo possibile ingresso in politica hanno avuto un forte impatto su tutto l'arco politico. Maggioranza e opposizione si sono divise sull'appoggio o meno alla decisione presa dal capo di Stato. La coalizione di governo Frente Amplio ha espresso in un comunicato "sostegno alla decisione del presidente della Repubblica di mettere in congedo il capo dell'esercito per le gravi critiche espresse sull'operato della magistratura". Sulla stessa linea il vice presidente, Lucia Topolanski, il quale ha dichiarato che "i limiti costituzionali sono molto chiari e ci sono cose delle quali i militari non possono parlare". (segue) (Abu)