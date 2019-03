Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (4)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Dal lato dell'opposizione l'appoggio alla decisione di Vazquez non è stato invece unanime. Il partito nazionalista di destra, "Cabildo Abierto", si è offerto a presentare la candidatura di Rios alle presidenziali del 27 ottobre pur essendo stato smentito dallo stesso ex militare circa la sua adesione a questa iniziativa. Il senatore del partito nazionalista, Veronica Alonso, ha espresso invece a Rios il suo "riconoscimento per gli anni di servizio" e si è detta "sicura che da una diversa trincea continuerà a servire il paese". (segue) (Abu)