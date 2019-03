Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (5)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Il governo di Tabaré Vazquez aveva spiegato le ragioni della destituzione attraverso un comunicato ufficiale emesso nella serata di ieri (ora locale). Al centro delle motivazioni della decisione, sostiene l'esecutivo, le "gravi critiche espresse alla magistratura" da parte di Rios. L'ex comandante in capo dell'esercito, criticando diverse sentenze nei confronti di membri delle Forze armate coinvolti in episodi di violazioni dei diritti umani all'epoca della dittatura militare, aveva affermato che "la giustizia uruguaiana applicava un diritto speciale per il nemico" e che "il militare indagato è spesso considerato colpevole prima di essere giudicato" e che "non gode delle garanzie del dovuto processo". (segue) (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il governo di Tabaré Vazquez aveva spiegato le ragioni della destituzione attraverso un comunicato ufficiale emesso nella serata di ieri (ora locale). Al centro delle motivazioni della decisione, sostiene l'esecutivo, le "gravi critiche espresse alla magistratura" da parte di Rios. L'ex comandante in capo dell'esercito, criticando diverse sentenze nei confronti di membri delle Forze armate coinvolti in episodi di violazioni dei diritti umani all'epoca della dittatura militare, aveva affermato che "la giustizia uruguaiana applicava un diritto speciale per il nemico" e che "il militare indagato è spesso considerato colpevole prima di essere giudicato" e che "non gode delle garanzie del dovuto processo". (segue) (Abu)