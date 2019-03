Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (6)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Rios si era inoltre reso protagonista di ulteriori dichiarazioni di stampo politico rilasciate nel corso della giornata precedente alla sua destituzione ad un emittente radio. Nel suo intervento Rios si era detto preoccupato per la riforma della "legge quadro" sulla Difesa promossa dal governo e aveva confermato di avere delle "divergenze con il progetto". Sempre nell'intervista di lunedì scorso Rios aveva inoltre considerato come "possibile" l'ipotesi di entrare in politica. Lo scorso settembre il capo dell'Esercito era già stato sospeso per trenta giorni dopo aver manifestato divergenze con il governo ed avere definito "bugiardo" il ministro del Lavoro, Ernesto Murro. (segue) (Abu)