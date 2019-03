Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (7)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Successivamente un documento dell'esercito trapelato alla stampa aveva acuito la crisi scoppiata tra il governo e le massime autorità militari a seguito della sanzione a Manini Rios. Il documento, parlava della "superbia" e della "ipocrisia" mostrata da esponenti della coalizione di governo "Frente Amplio" riguardo la punizione inflitta a Rios per aver espresso la sua opinione sul progetto di riforma delle pensioni dell'Esercito presentato dal governo, e manifestava il sentimento di "indignazione" che questo atteggiamento aveva suscitato all'interno dell'arma. (segue) (Abu)