Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (8)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - All'origine della crisi il progetto di riforma del computo delle pensioni dell'esercito inserito all'interno della "Legge quadro sulla Difesa", volta a ridurre il deficit primario. Su questa riforma, il generale Manini Rios si era espresso in modo esplicitamente critico nei confronti del ministro dell'Economia, Danilo Astori. "Non posso attribuire malafede né credo che (il ministro) menta sapendo di mentire, semplicemente credo che il ministro non sia ben informato", aveva affermato il capo dell'Esercito in un'intervista radiofonica. "Se il signor ministro prendesse una calcolatrice si renderebbe conto che (con questa riforma) un soldato dovrà stare in servizio più anni per potersi ritirare con la metà di quanto percepisce adesso", ha quindi aggiunto Rios. (segue) (Abu)