Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (10)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - La "Legge quadro sulla Difesa" stabilisce la fine della cosiddetta "Dottrina sulla sicurezza nazionale". La proposta elimina alcuni dei principali organi di comando come la "Giunta dei comandanti in capo" e lo "Stato maggiore congiunto delle Ffaa" che ebbero un ruolo preponderante nel corso dell'ultima dittatura militare (1973-1985). Tra le misure più significative della nuova normativa, destinata a soppiantare le attuali disposizioni vigenti dal 1974, anche l'eliminazione del concetto di "obbedienza dovuta" in ambito militare, concetto in base al quale è possibile giustificare qualsiasi ordine superiore, anche in aperta contraddizione con la Costituzione e le leggi vigenti ed in violazione dei diritti umani fondamentali. (segue)