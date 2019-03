Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (11)

- Al contrario, il progetto introduce "la piena responsabilità del militare" e considera come una "grave inadempienza impartire ordini contrari alla legge". L'iniziativa del governo determina inoltre che tra gli obblighi della condizione di militare figura il dovere di "segreto professionale", ma che questo non "potrà invocarsi a fronte di una richiesta di informazioni per violazione dei diritti umani. La nuova normativa introduce in ambito militare concetti come la "non discriminazione, l'equità ed il rispetto della dignità delle persone". Tra le disposizioni inedite figura inoltre quella che consente ai militari in tempo di pace di svolgere occupazioni civili. D'altra parte, sul fronte disciplinare, il progetto introduce "un procedimento di carattere amministrativo e garantista" per sancire il congedo militare in caso di gravi inadempienze. (segue) (Abu)