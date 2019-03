Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (12)

Dal punto di vista organizzativo e strategico il progetto prevede inoltre Forze armate più snelle, economiche, efficienti e con maggiori compiti di controllo estesi anche alle zone di frontiera ed alle carceri. In questo senso la nuova dottrina dovrebbe consentire un risparmio nei costi di finanziamento della struttura militare garantendo allo stesso tempo un uso più efficiente delle risorse umane. Al centro della riforma figura infatti anche la riduzione del numero totale degli ufficiali in servizio, con una diminuzione della quantità di generali, colonnelli e capitani nell'Esercito, la Forza aerea e la Marina. L'Esercito, che conta con un totale di circa 15 mila effettivi, è la forza per la quale è prevista la maggior riduzione tra le gerarchie più alte, con il passaggio da sedici a tredici generali, e da 180 a 140 colonnelli. (segue) (Abu)