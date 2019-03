Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (13)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - L'Aviazione manterrà invariato il numero di generali, sei in totale, ma perderà cinque colonnelli passando da 50 a 45. La Marina militare da parte sua aumenterà il numero di ammiragli da sei a sette mentre ridurrà il numero di capitani da 76 a 70. In termini percentuali il governo riduce del sette per cento la quantità di ufficiali con il rango di generale o equivalente, e del diciassette per cento la quantità di ufficiali con rango equivalente a quello di colonnello. (segue) (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - L'Aviazione manterrà invariato il numero di generali, sei in totale, ma perderà cinque colonnelli passando da 50 a 45. La Marina militare da parte sua aumenterà il numero di ammiragli da sei a sette mentre ridurrà il numero di capitani da 76 a 70. In termini percentuali il governo riduce del sette per cento la quantità di ufficiali con il rango di generale o equivalente, e del diciassette per cento la quantità di ufficiali con rango equivalente a quello di colonnello. (segue) (Abu)