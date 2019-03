Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica (14)

Montevideo, 13 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Un altro aspetto della riforma è la creazione di un sistema unico di promozioni per tutte le Forze armate basato su concorso. Attualmente solo l'esercito prevede questa modalità. Un capitolato importante della nuova Legge prevede inoltre di estendere la giurisdizione delle Forze Armate attraverso la creazione di due "zone speciali" di intervento: la custodia perimetrale delle carceri ed il controllo e la vigilanza delle zone di frontiera. In quest'ultimo caso il progetto stabilisce che i militari possono effettuare missioni di pattugliamento, identificazione, controllo stradale e arresto in flagranza di reato all'interno di una striscia di 20 km lungo la frontiera. (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata