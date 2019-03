Politica: Sala, oggi il consenso si compra anche in rete

- l sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento all’evento di inaugurazione della Milano Digital Week, ha risposto a chi gli chiedeva del ruolo della tecnologia nella politica: “oggi il consenso la politica se lo compra anche un po’ in rete, puoi tracciare i tuoi elettori, puoi mandar loro un messaggio, ma è chiaro che in senso distorto questa comunicazione è anche un’acquisizione del consenso di chi prima o poi ti voterà”. Il sindaco ha aggiunto un excursus storico del legame tra politica e mezzi di comunicazione tecnologici: “Si dice che Mussolini fu il primo a interpretare la radio come elemento di contatto con il suo elettorato, poi Berlusconi con la tv e Grillo con la rete e adesso tutti parlano della ‘bestia’ social di Salvini”.(Rem)