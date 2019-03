Imprese: Generali, convocazione Assemblea azionisti 2019

- Il Consiglio di amministrazione di Generalo ha convocato l’Assemblea degli azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, a Trieste. Lo riferisce un comunicato stampa di Generali. In sede ordinaria, l’Assemblea delibererà su: bilancio d’esercizio 2018, approvazione del bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione, presentazione del bilancio consolidato e della Relazione annuale integrata, destinazione dell’utile d’esercizio 2018 e distribuzione del dividendo; nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura 2019-2021, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione eletto; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del corrispettivo; presentazione della relazione sulla remunerazione; approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’articolo 123-ter Tuif e dell’articolo 59 del Regolamento Ivass numero 38/2018; Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione del piano ai sensi dell’articolo 114-bis del Tuif, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione; piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: approvazione del Piano ai sensi dell’articolo 114-bis del Tuif; approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse. In sede straordinaria, l’Assemblea delibererà su: modifica dello Statuto sociale, relativamente agli articoli 9 (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d’età per l’assunzione delle cariche di componente del Consiglio di amministrazione, di presidente dello stesso e di Amministratore delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato esecutivo) e con l’introduzione dell’articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio sindacale); Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al Consiglio di amministrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano.(Com)