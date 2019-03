Napoli: il 19 al Ridotto del Teatro Mercadante in scena "I kiwi di Napoli"

- Il 19 marzo alle 21 al Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli andrà in scena lo spettacolo "I kiwi di Napoli" del drammaturgo tedesco Philipp Löhle, per l’adattamento e la regia di Carlo Geltrude. Sul palcoscenico: Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Anna De Stefano, Carlo Geltrude, Salvatore Nicolella, Gaetano Migliaccio, Federica Totaro, Beatrice Vento. Il progetto è stato finanziato dai fondi speciali Kultur&Entwicklung del Goethe-Institut e Fondazione culturale franco-tedesca. La vicenda si dipana attraverso le storie di un gruppo di giovani che, se all'inizio appaiono indipendenti l'una dall'altra, trovano nel finale un filo rosso che le unisce. Tre storie, tre tipi di paura che attanagliano la mente dei protagonisti: la paura di non trovare lavoro e di potersi realizzare nella propria città; la paura che la criminalità organizzata possa occupare e gestire in qualche modo la propria vita e la paura atavica, rappresentata dalla grande montagna assopita che può svegliarsi da un momento all'altro. Lo spettacolo replicherà fino al 24 marzo. (Ren)