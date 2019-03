Lavoro: al via tavoli tra governo e sindacati, domani calendario

- Al via una serie di tavoli tecnico-politici tra il governo e i sindacati su diversi temi: dallo sblocca-cantieri al decreto crescita. È quanto emerso dall'incontro di oggi al ministero del Lavoro, tra i leader di Cgil, Cisl, Uil e il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. A quanto reso noto, il confronto riguarderà anche la previdenza, le politiche attive del lavoro, salario minimo e rappresentanza. Il calendario degli incontri - hanno spiegato i sindacati - è atteso per domani, mentre nei prossimi giorni ci sarà la prima convocazione a palazzo Chigi per lo sblocca-cantieri. (Rin)