Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 14 marzo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: irrompono nuovamente correnti asciutte sul Nordovest, con giornata che si preannuncia ampiamente soleggiata seppur con tendenza ad aumento delle velature nel corso del giorno. Ottima visibilità grazie alla ventilazione di caduta dalle Alpi. Sulle zone alpine di confine di VDA e alto Piemonte addensamenti nuvolosi più incisivi con associata neve debole o nevischio intermittente, tendenti a divenire anche moderati tra sera e notte. Temperature non fredde, intorno ai 15-18°C nei valori massimi. Mar ligure mosso solo al largo, poco mosso sottocosta. (Rpi)