Italia-Cina: Anzaldi (Pd), per M5s pena di morte è 'nulla', Grillo che ne pensa?

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, in replica alla dichiarazione dei deputati M5s in commissione Attività produttive, dichiara: "Per i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera la pena di morte in Cina è il 'nulla', le centinaia di morti ogni anno, di cui non si conosce neanche il numero esatto, sono il 'nulla'. Dai deputati M5s arriva un lungo comunicato sulla Cina dove parlano solo di affari, export, bilancia commerciale, senza dire neanche una parola sull'abominio delle esecuzioni capitali in Cina". Quindi, Anzaldi incalza: "Cosa ne pensa Beppe Grillo, che contro la pena di morte ha scritto tanti post sul suo blog? Cosa ne pensa Grillo dei suoi deputati che, per giustificare l'asservimento del governo Conte agli affari cinesi senza alcuna trasparenza, arrivano a difendere l'indifendibile?". (Com)