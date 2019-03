Innovazione: Sala, digitale strumento per cambiare stile di vita

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene, a margine della sua partecipazione all’evento d’inaugurazione della Milano Digital Week al Base, sull’innovazione e sugli interventi che potrebbero portare il capoluogo lombardo a competere con le grandi capitali europee: “Dobbiamo capire in fretta cosa i cittadini vogliono e possono fare, come i cittadini possono partecipare - dichiara il primo cittadino - non è un problema solo di offrire servizi ma di ‘matchare’ tutto questo con quello che i cittadini sperano nel digitale. Spero che il digitale diventi uno strumento per cambiare il nostro stile di vita, pensate ad esempio a tutti gli impatti sull’ambiente. Le grandi città sono un buon test, in questo Milano si offre come tale”. Sala sostiene inoltre che l’infrastruttura e la copertura non mancano ma “manca un po’ di adattare le nostre regole, manca un po’ comunicare meglio quello che oggi si può fare con il digitale e come ci può relazionare con la pubblica amministrazione”.(Rem)