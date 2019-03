Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- REGIONEore 9, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola media Nievo-Matteotti di Torino.Ore 9.30, Poirino (To), Mulino di Poirino, via Colombo 26, l’assessora Cerutti partecipa all'evento "L'inserimento eterofamiliare supportato di Adulti: oltre la teoria, una pratica di inclusione sociale", organizzato dalla cooperativa NemoOre 10, Torino, Unione Industriale Torino, via Fanti 17, l’assessora Pentenero partecipa al convegno di Assolavoro "Somministrazione di lavoro e flessibilità dopo il decreto dignità"ore 10, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Tommaseo di Torino.Ore 11, Savigliano (Cn), via Alba, area fieristica di Borgo Marene, Padiglione Agrimedia, il presidente Chiamparino e gli assessori Balocco e Ferrero partecipano all’inaugurazione della 38a. Fiera nazionale della Meccanizzazione agricolaOre 11, Torino, Centro Congressi Unione Industriale, via Vela 17, l’assessora Parigi interviene alla tavola rotonda “...serve il passato per il nostro futuro?”, organizzata in occasione della presentazione delle Giornate Fai di Primavera 2019ore 11, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano (Cn).Ore 11.30, Torino, sede regionale di piazza Castello 165, Sala Stampa, l’assessore Ferrari interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Complesso Porta Paradisi”ore 12, Sala Viglione, conferenza stampa di presentazione del progetto Generazione Erasmus Piemonte, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Intervengono il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Graglia, delegato alla Consulta regionale europea, e il consigliere segretario Giorgio Bertola, delegato alla Consulta regionale dei giovani. (segue) (Rpi)