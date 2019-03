Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- Ore 15, Torino, Torino Talent Garden della Fondazione Agnelli, l'assessora Cerutti partecipa all'evento sul gender gap tecnologico "Girls tech", organizzato da Synesthesiaore 15:30, Sala UdP, convocazione del direttivo regionale Aiccre.Ore 16, Chieri (To), Municipio, sala consiliare, via Palazzo di Città 10, l’assessora Pentenero interviene alla presentazione del Programma “MIP Mettersi in proprio”Ore 17, Torino, Circolo dei lettori, via Bogino 9, l’assessora Parigi interviene all’incontro di presentazione dl testo della nuova legge sulla cultura, a cura di Hangar Piemonte e Stati generali della Culturaore 17, Sala delle Bandiere, Convegno "Il contributo del Tibet all'umanità", a sessant’anni dalla rivolta di Lhasa e seicento dalla morte di Lama Tzong Khapa. Intervengono il presidente del Consiglio regionale e del Comitato regionale per i diritti umani Nino Boeti, e il vicepresidente del Comitato regionale per i diritti umani Giampiero Leo.ore 17, Sala Viglione, inaugurazione della mostra "Nel solco di Camillo Cavour - Evocazioni storiche e artistiche del Castello di Santena", a cura della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale. Interviene il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti.Ore 18, Torino, Ostello Alfieri 2, corso Racconigi 143, l'assessora Cerutti partecipa all’iniziativa “E’ Normale! Storie di inclusione lavorativa di cittadini stranieri”, organizzata da Legacooop sociali Piemonte (Rpi)