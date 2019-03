Prato: Bussetti, protagonista triste caso cronaca non è una prof

- Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, in merito al caso di atti sessuali a Prato che ha coinvolto un 14enne, scrive in un post su Facebook: "La donna protagonista del triste caso di cronaca che si è verificato a Prato non è una 'prof'. E' emerso con chiarezza, infatti, che si tratta di un'operatrice socio sanitaria che dava ripetizioni di pomeriggio". Quindi, Bussetti aggiunge: "Gli esiti della vicenda che la vede coinvolta saranno decisi nelle sedi opportune. Intanto sarebbe giusto e rispettoso per la categoria degli insegnanti smettere di usare la parola 'prof' negli articoli dedicati a questa storia che con la scuola non ha nulla a che vedere".(Rin)