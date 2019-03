Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEL'assessore a Roma Semplice Flavia Marzano interviene all'incontro pubblico del Forum per l'Innovazione di Roma Capitale.Casa della città, via della Moletta, 85 (ore 14)REGIONEL'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato interviene al convegno dal titolo: 'Ho 38 di legge, sale il termometro su cure palliative e terapia del dolore'.Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 10)VARIEConvegno in ricordo di Marco Biagi organizzato dalle associazioni Adapt e Amici di Marco Biagi, con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.Piazza della Minerva, 38 (ore 10:30)Anteprima stampa mostra "Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile", a cura di Flaminia Gennari Santori.Galleria Corsini (ore 11)Il presidente della XII commissione del Consiglio regionale del Lazio, Sergio Pirozzi, interviene al seminario di studio e aggiornamento: "Prevenzione e rischio sismico, la nuova Legge Regionale 12/2018 (Legge Pirozzi)".Università di Tor Vergata, facoltà di Ingegneria, via del Politecnico 1 (ore 14:30)Presentazione del progetto di iniziativa popolare per la riqualificazione della zona Tiburtina promossa dal consorzio Tibus srl. Saranno presenti i comitati Associazione Rinascita Tiburtina, Cittadinanzattiva assemblea territoriale Nomentano, Comitato Cittadini Stazione Tiburtina e Vento di Cambiamento Fenix.Sala Cittadina, via Boemondo (ore 17:30) (Rer)