Milano: De Corato, oggi commemorato 44esimo anniversario omicidio Sergio Ramelli

- "Oggi, alle ore 18.00, mi sono recato insieme ad altri ai giardini di via Pinturicchio per ricordare il sacrificio di Sergio Ramelli. Abbiamo deposto una corona di fiori sulla targa in sua memoria fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Milano, quando ero Vicesindaco". Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano, in una nota. "Oggi - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - ricordiamo un ragazzo che è stato massacrato a colpi di chiave inglese per la sola colpa di aver scritto un tema sui crimini delle Brigate Rosse: prima fu 'processato' all’Itis Molinari dagli estremisti di sinistra e poi, il 13 marzo 1975, fu selvaggiamente sprangato e mandato in coma. Morì dopo numerosi giorni di agonia il 29 aprile. Occasione, questa, per ricordare anche che, dopo 44 anni dall’aggressione all’allora 18enne Sergio, gli assassini adesso sono ancora liberi".(Com)