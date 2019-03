Infrastrutture: Paraguay, presentate offerte per progetto costruzione nuovo tracciato ferroviario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un progetto che cambierà il volto della città e siamo molto soddisfatti della fiducia che ci ha accordato il mercato internazionale", ha detto da parte sua il presidente delle Ferrovie del Paraguai (Fepasa), Roberto Salinas. Il dirigente ha anticipato quindi che in breve tempo sarà resa nota una lista definitiva delle proposte per poter dare il via alla gara e che ancora si sta lavorando sui dettagli delle condizioni del processo di aggiudicazione. (Abu)