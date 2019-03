Milano digital week: F. Sala, da Regione 750 mln in prossimi tre anni per innovazione e ricerca

- Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di investire nel prossimo triennio 750 milioni di euro in ricerca e innovazione. Lavoriamo a fianco delle nostre imprese per permettere loro di realizzare progetti innovativi e sviluppare nuovi brevetti, come dimostra il nostro bando da 70 milioni dedicato a imprese e centri di ricerca". Lo ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala alla presentazione di Talks 2019, appuntamento all'interno della Milano Digital week, presso il SuperStudio di via Tortona. "Stiamo realizzando un portafoglio digitale per consentire ai cittadini lombardi di avere tutte le certificazioni di cui hanno bisogno. Una semplificazione burocratica che speriamo possa fare da traino per tutte le altre regioni" ha aggiunto Fabrizio Sala. "Con la sperimentazione del 5G che ci vede in campo – ha concluso il vicepresidente Sala - si possono compiere importanti progressi nella velocità e nei tempi, soprattutto in campo sanitario con un notevole miglioramento per la vita dei cittadini lombardi". (Com)