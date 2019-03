Disinformazione: Tajani, Parlamento Ue condanna ogni interferenza a europee

Il Parlamento europeo critica fortemente il tentativo di alcuni paesi di minare la democrazia europea e oggi a Strasburgo è stata adottata, a larghissima maggioranza, una risoluzione che condanna duramente qualunque azione mirata ad interferire con il corretto svolgimento delle prossime elezioni europee attraverso campagne di disinformazione e fake news. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "La partecipazione dei cittadini al voto è la linfa vitale della democrazia. Per poter esercitare pienamente questo diritto, gli europei devono disporre di notizie complete e accurate. Il nostro ruolo, come politici, è quello di garantire una vera libertà di scelta, contrastando, con ogni mezzo, disinformazione e notizie false che mirano a condizionare l'opinione pubblica", ha scritto in una nota stampa Tajani.