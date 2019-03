Disinformazione: Tajani, Parlamento Ue condanna ogni interferenza a europee (2)

- "Durante la mia recente visita negli Stati Uniti, i servizi segreti americani hanno confermato che sono in atto azioni di disturbo da parte di paesi terzi, con l'obiettivo di influenzare il risultato delle prossime elezioni. A soli 75 giorni dall'appuntamento elettorale, la nostra democrazia è sotto attacco. Il Parlamento europeo è in prima linea per contrastare queste ingerenze straniere e garantire il corretto funzionamento dei processi democratici nella campagna in corso", ha aggiunto. Secondo gli eurodeputati, le principali fonti di disinformazione in Europa provengono da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord e gli Stati membri sono stati invitati a modificare al più presto la legislazione esistente per poter contrastare più efficacemente le azioni di disinformazione e i crimini informatici in vista del voto. (segue) (Beb)