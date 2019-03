Disinformazione: Tajani, Parlamento Ue condanna ogni interferenza a europee (3)

- Per controbattere la propaganda esterna, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a sviluppare un quadro normativo adeguato e ha anche chiesto di aumentare le risorse della task force incaricata di contrastare la propaganda russa. È stato, inoltre chiesto un maggiore controllo da parte dei social media, dei servizi di messaggistica istantanea e dei motori di ricerca. Le imprese che non faranno la loro parte per arginare rapidamente le fake news, saranno ritenute responsabili. Le autorità dovranno poter identificare e localizzare gli autori e gli sponsor di tutti i contenuti a sfondo politico. Infine, a seguito dello scandalo Facebook/Cambridge Analytica, il Parlamento europeo ha adottato una legge per evitare un utilizzo inappropriato o illegale dei dati sensibili nel corso delle consultazioni elettorali: le nuove regole prevedono sanzioni contro partiti politici e fondazioni europee che usino deliberatamente dati personali al fine di influenzare il risultato delle elezioni. (Beb)