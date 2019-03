Milano: Bertolé ad anteprima docufilm "Mai più. Strage Lamina", sensibilizzare e informare su sicurezza lavoro

- Per il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, "stragi come quella della Lamina segnano profondamente la storia di una comunità e di una società moderna, e tenerne viva la memoria è un dovere prima di tutto delle istituzioni e di chi fa politica. Per questo è importante per il Comune di Milano ospitare la presentazione in anteprima di questo film, perché è anche attraverso l'impegno e un'opera costante di sensibilizzazione e informazione che si combatte la battaglia per la sicurezza sul lavoro. Una battaglia che, purtroppo, vede ancora oggi il nostro Paese arrancare". Lo ha dichiarato a margine della proiezione del film documentario "Mai più. Strage Lamina, un colpo al cuore alla Milano del Lavoro", prodotto da Fiom-Cgil Milano e Fiom-Cgil Lombardia e presentato oggi in Sala Alessi a Palazzo Marino.(Com)